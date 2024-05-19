26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الملك سلمان يخضع لفحوصات طبية لتشخيص حالته الصحية
Lebanon 24
19-05-2024
|
01:48
A-
A+
د
photos
0
A+
A-
أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
وجاء في بيان للديوان الملكي: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 أيار 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألم في المفاصل".
Advertisement
وأضاف: "وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"بنات الهوى" شمالا
Lebanon 24
"بنات الهوى" شمالا
03:45 | 2024-05-18
18/05/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جريء.. شاهدوا ماذا فعلت مذيعة "الجديد" داخل المصعد
Lebanon 24
فيديو جريء.. شاهدوا ماذا فعلت مذيعة "الجديد" داخل المصعد
04:29 | 2024-05-18
18/05/2024 04:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان دانتيل شفاف.. جيسيكا عازار بإطلالة ساحرة من توقيع ايلي صعب (صور)
Lebanon 24
بفستان دانتيل شفاف.. جيسيكا عازار بإطلالة ساحرة من توقيع ايلي صعب (صور)
03:49 | 2024-05-18
18/05/2024 03:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
06:23 | 2024-05-18
18/05/2024 06:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:43 | 2024-05-19
أوكرانيا تتهم موسكو بقصف المدنيين.. والأخيرة تنفي
01:39 | 2024-05-19
مجزرة إسرائيلية جديدة.. 20 شهيدا بقصف لمنزل في مخيم النصيرات (فيديو)
01:30 | 2024-05-19
بالفيديو.. جدار يكشف مسرحية إسرائيلية حول "المعارك الطاحنة"
01:30 | 2024-05-19
التوترات والخلافات في تزايد مستمر.. هل اقتربت حكومة "نتنياهو" من الإنهيار؟
00:45 | 2024-05-19
جيش الإحتلال يعلن مقتل جنديين بنيران "حماس" خلال معارك رفح (صورة)
00:39 | 2024-05-19
قَتل 15 جنديا للاحتلال خلال كمين واحد.. نجل قائد في القسام استشهد في رفح
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 10:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 10:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 10:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24