في تركيا.. خطفوه إلى مقبرة وعذّبوه داخلها! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بانتشار مقطع فيديو أظهر إقدام 3 أشخاص على ضرب رجل حتى سال الدم من وجهه ثم وضعوه في سيارتهم وخطفوه في وضح النهار.



في حين أفادت وسائل إعلامية محلية، بأن المعتدين أخذوا الرجل لإحدى المقابر وقاموا بتعذيبه هناك من دون سبب معروف.



بدورها، تحركت الشرطة التركية للقبض عليهم، حيث فتحت تحقيقاً معهم لمعرفة دوافع هذا الاعتداء.

"خطفوه وعذبوه".. مشاهد لـ3 أتراك يضربون شخصاً داخل سيارته في #إسطنبول لتلقي الشرطة القبض على الجناة للتحقيق معهم ومعرفة سبب الواقعة#الحدث pic.twitter.com/o5ioqTU0jX — ا لـحـدث (@AlHadath) May 18, 2024 Advertisement ولم تعرف تفاصيل أكثر عن الحادثة، إذ لم تكشف الشرطة التركية عن أي جديد من التحقيقات.

يذكر أن تركيا كانت شهدت مؤخراً عدة حوادث اعتداء ضد غير أتراك خصوصا من سوريين وعرب من جنسيات أخرى. (العربية)