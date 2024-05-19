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عربي-دولي

في تركيا.. خطفوه إلى مقبرة وعذّبوه داخلها! (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2024 | 03:30
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بانتشار مقطع فيديو أظهر إقدام 3 أشخاص على ضرب رجل حتى سال الدم من وجهه ثم وضعوه في سيارتهم وخطفوه في وضح النهار.

في حين أفادت وسائل إعلامية محلية، بأن المعتدين أخذوا الرجل لإحدى المقابر وقاموا بتعذيبه هناك من دون سبب معروف.

بدورها، تحركت الشرطة التركية للقبض عليهم، حيث فتحت تحقيقاً معهم لمعرفة دوافع هذا الاعتداء.
 
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ولم تعرف تفاصيل أكثر عن الحادثة، إذ لم تكشف الشرطة التركية عن أي جديد من التحقيقات.
 
يذكر أن تركيا كانت شهدت مؤخراً عدة حوادث اعتداء ضد غير أتراك خصوصا من سوريين وعرب من جنسيات أخرى. (العربية)

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