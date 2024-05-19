أوكرانيا تتهم موسكو بقصف المدنيين.. والأخيرة تنفي

Advertisement

قالت أوكرانيا إن قصفا روسيا استهدف المدنيين في مدينتين بمنطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، السبت، في حين أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تصدي القوات الأوكرانية بنجاح لهجوم روسي جديد هناك.وقال ممثلو ادعاء أوكرانيون إنهم يحققون في غارة جوية روسية على منطقة سكنية في خاركيف باعتبارها جريمة حرب محتملة. وكانت الغارة قد تسببت في إصابة ستة مدنيين بينهم طفلة (13 عاما) وفتى (16 عاما).وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا، لكن آلافا قتلوا وجرحوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.وفي مدينة فوفشانسك بشمال شرق البلاد والتي تبعد خمسة كيلومترات فقط عن الحدود الروسية، قال ممثلو ادعاء إن القصف الروسي أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين.وأضافوا أن رجلا يبلغ من العمر 59 عاما أصيب أيضا في بلدة أوكراينسكي.وعبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت صاروخا من طراز توشكا-يو أطلقته أوكرانيا. وتقول روسيا إن صاروخا مماثلا تسبب في انهيار مبنى سكني في بيلغورود الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل. (سكاي نيوز عربية)