بسبب "الجيل الأخير".. تعطّل حركة ثاني أكبر مطار في ألمانيا

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نفّذ عدد من نشطاء المناخ الذين أطلقوا على أنفسهم مجموعة "الجيل الأخير"، احتجاجا داخل مطار ميونخ، ثاني أكبر مطارات ألمانيا، ألغيت بسببه عشرات الرحلات، بعد ساعتين من الإغلاق، أسفرت عن توقيف 8 أشخاص.وقال المتحدث باسم المطار، روبرت فيلهلم، لوكالة الأنباء الألمانية إن "الحركة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" في المطار يوم السبت تسببت في إلغاء نحو 60 رحلة بشكل كامل".وأعلن المتحدث باسم ثاني أكبر مطار ألماني، عن إعادة الحجز بالنسبة لكل ركاب هذه الرحلات على متن طائرات أخرى، موضحا أن "هناك 14 طائرة كان من المفترض أن تهبط في مطار ميونخ، تم تحويل مساراتها إلى مطارات أخرى".وأضاف فيلهلم، أن "جميع الركاب البالغ عددهم 140 ألف راكب سيصلون إلى وجهاتهم"، ولكنه لفت إلى "أن جزءا كبيرا منهم سيصل إلى وجهته متأخرا".وأردف أن "الصالات في المطار ممتلئة للغاية بسبب حركة السفر في عيد العنصرة".ووفقا لتصريحات المطار، يبلغ إجمالي عدد الرحلات المجدولة أمس السبت 1000 رحلة سفر ووصول. (روسيا اليوم)