26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تؤكّد إجراء محادثات مع أميركا في بلد عربيّ: لن تكون الأخيرة
Lebanon 24
19-05-2024
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما ذكرت مصادر مطلعة أن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أجريا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان هذا الأسبوع حول كيفية الحؤول دون تصعيد في الصراعات الإقليمية، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الأمر.
Advertisement
فقد أشارت البعثة إلى أن تلك المحادثات مع الجانب الأميركي "عملية مستمرة".
كما أوضحت في بيان أن "تلك المفاوضات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية رسمية مساء أمس السبت.
أتى ذلك، بعدما كشفت مصادر مطلعة يوم الجمعة الماضي أن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن أجريا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان هذا الأسبوع، لبحث كيفية تجنب تصعيد الهجمات في المنطقة، وفق ما نقل موقع أكسيوس.
كما أشار المصدران إلى أن المحادثات ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة، كما بحثت المخاوف الأميركية بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.
ولفتا إلى أن هذه المحادثات، التي شارك فيها كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأميركي لشؤون إيران، كانت الأولى بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير الماضي، عندما عقدت مفاوضات مماثلة في عمان. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
Lebanon 24
معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!
06:23 | 2024-05-18
18/05/2024 06:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إستهداف سيارة قرب الحدود السورية اللبنانية (صور)
Lebanon 24
إستهداف سيارة قرب الحدود السورية اللبنانية (صور)
07:16 | 2024-05-18
18/05/2024 07:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
14:56 | 2024-05-18
18/05/2024 02:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
12:21 | 2024-05-18
18/05/2024 12:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:15 | 2024-05-19
بعد محاولة الاغتيال.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا
05:54 | 2024-05-19
وزير إسرائيليّ يتحدّث عن "أمر لا مفرّ منه" مع "الحزب"... إليكم ما أعلنه
05:40 | 2024-05-19
اشتباكات وإصابات في تظاهرات ضد حكومة نتنياهو (فيديو)
05:17 | 2024-05-19
جريمة عائليّة تهزّ بلداً عربيّاً... شاب استدرج شقيقته وأمطرها بالرصاص
05:16 | 2024-05-19
حرب اتهامات بين ترامب وبايدن.. والآتي أعظم
04:57 | 2024-05-19
بن غفير لـ"نتنياهو": حان الوقت لحل الحكومة
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24