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عربي-دولي

إيران تؤكّد إجراء محادثات مع أميركا في بلد عربيّ: لن تكون الأخيرة

Lebanon 24
19-05-2024 | 04:16
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بعدما ذكرت مصادر مطلعة أن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أجريا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان هذا الأسبوع حول كيفية الحؤول دون تصعيد في الصراعات الإقليمية، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الأمر.
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فقد أشارت البعثة إلى أن تلك المحادثات مع الجانب الأميركي "عملية مستمرة".

كما أوضحت في بيان أن "تلك المفاوضات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية رسمية مساء أمس السبت.

أتى ذلك، بعدما كشفت مصادر مطلعة يوم الجمعة الماضي أن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن أجريا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان هذا الأسبوع، لبحث كيفية تجنب تصعيد الهجمات في المنطقة، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

كما أشار المصدران إلى أن المحادثات ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة، كما بحثت المخاوف الأميركية بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.

ولفتا إلى أن هذه المحادثات، التي شارك فيها كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأميركي لشؤون إيران، كانت الأولى بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير الماضي، عندما عقدت مفاوضات مماثلة في عمان. (العربية)
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