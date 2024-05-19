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بن غفير لـ"نتنياهو": حان الوقت لحل الحكومة

Lebanon 24
19-05-2024 | 04:57
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انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع شخصيات مثل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وكان بن غفير يعلق على خطاب غانتس، الذي وضع فيه خطة من 6 نقاط يجب تنفيذها لإنهاء الحرب في غزة، مهددا بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو مطالبه.
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ونقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي قوله: "بعد السابع من تشرين الاول فهمنا أن هناك رغبة في تشكيل حكومة طوارئ، لكن مع مرور الوقت تبين أن نتنياهو يشكل حكومة حرب دون استشارة".

وأضاف: "مجلس الوزراء يجر البلاد مرارا وتكرارا إلى الخسائر، في الشمال وفي الجنوب".

وأشار بن غفير إلى أن "أعضاء مجلس الوزراء يعيقون عمل الحكومة"، منتقدا سفرهم إلى الولايات المتحدة ولقاءهم مع مسؤولين أميركيين.

وأكد: "حان الوقت لحل الحكومة، وعلى نتنياهو أن يتحرك". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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