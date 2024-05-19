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عربي-دولي
جريمة عائليّة تهزّ بلداً عربيّاً... شاب استدرج شقيقته وأمطرها بالرصاص
Lebanon 24
19-05-2024
|
05:17
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أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، خلال الساعات الماضية، لحظة استدراج شاب شقيقته عبر دراجته النارية إلى أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد، ومن ثم فتح عليها وابلاً من الرصاص.
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وبينما فر الشاب هارباً، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات تبحث عن المطلوب، مشيرة إلى أن أسباب القضية قد تكون "مزاعم شرف". (العربية)
عربي-دولي
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