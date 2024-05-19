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اشتباكات وإصابات في تظاهرات ضد حكومة نتنياهو (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2024 | 05:40
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شهدت العديد من المناطق في إسرائيل تظاهرات كبيرة، ليل السبت، للمطالبة بإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، واحتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو.

وتعرض شخص يدعى غادي كيديم لهجوم من قبل متظاهر "يميني" خلال تظاهرة في تل أبيب، جرت من أجل إطلاق سراح الرهائن.

ونقل كيدم، الذي فقد العديد من أفراد عائلته خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول، إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب الهجوم.

وأصدرت الشرطة بيانا جاء فيه أن "عناصر الشرطة تواجدوا في مكان الحادث وعملوا على الحفاظ على النظام العام، وتعاملوا مع الحادث، وفصلوا بين المتورطين".
 
وفي الاحتجاج ليلة السبت، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة عند تقاطع عزرائيلي حيث تجمع الآلاف للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية.

كما أغلق المتظاهرون طريق أيالون السريع في تل أبيب لفترة قصيرة من الزمن.
 
وبالإضافة إلى الاحتجاجات في تل أبيب، كانت هناك تظاهرات في القدس، وبئر السبع، وقيصرية، وحيفا.

وأشعل المتظاهرون النار قرب مقر إقامة نتنياهو الخاص وطالبوا باستقالته.

وأرسلت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون خطابا مسجلا بالفيديو إلى المتظاهرين.

وقالت لعائلات الرهائن: "اسمحوا لي أولا أن أعرب عن تعاطفي العميق مع عائلات الرهائن، يجب اتخاذ إجراءات فورية لإعادتهم إلى وطنهم، الرئيس جو بايدن وأنا والعديد من الأميركيين نقف إلى جانبكم. هذه المأساة الرهيبة المتمثلة في احتجازهم كرهائن يجب أن تنتهي الآن". (سكاي نيوز عربية) 
 
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