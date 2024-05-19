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عربي-دولي

بعد محاولة الاغتيال.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا

Lebanon 24
19-05-2024 | 06:15
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أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك، الأحد، أن رئيس الحكومة روبرت فيكو الذي تعرّض لمحاولة اغتيال الأربعاء، تجاوز مرحلة الخطر.

وجاء في تصريح لكاليناك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة: "لم يعد هناك خطر مباشر يتهدد حياة فيكو، لكن حالة الأخير لا تزال خطيرة وتتطلب رعاية مشددة".
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وتعرض فيتو للهجوم أثناء استقبال أنصاره عقب اجتماع للحكومة، الأربعاء، في بلدة هاندلوفا التي كانت تشتهر بتعدين الفحم في الماضي.
 
وطلب ممثلو الادعاء من الشرطة عدم تحديد هوية المشتبه به علنا أو الكشف عن تفاصيل أخرى حول القضية، لكن تقارير إعلامية غير مؤكدة ذكرت أنه متقاعد يبلغ من العمر 71 عاما يُعرف بأنه شاعر هاوٍ وربما عمل ذات يوم كحارس أمن في مركز تجاري في جنوب غرب البلاد. (سكاي نيوز عربية)
 
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