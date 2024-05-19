26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جيش الكونغو الديمقراطية يُعلن إحباط محاولة انقلاب
Lebanon 24
19-05-2024
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إحباط محاولة انقلاب "فاشلة".
وقال في بيان: "تم إحباط محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة، وتم القبض على جميع المتآمرين". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفارة أميركا في كينشاسا تصدر تنبيها أمنيا بعد محاولة انقلاب أحبطها جيش الكونغو (العربية)
Lebanon 24
سفارة أميركا في كينشاسا تصدر تنبيها أمنيا بعد محاولة انقلاب أحبطها جيش الكونغو (العربية)
19/05/2024 16:05:41
19/05/2024 16:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان يصدر عفوا عن 7 جنرالات مسؤولين عن "انقلاب 1997"
Lebanon 24
أردوغان يصدر عفوا عن 7 جنرالات مسؤولين عن "انقلاب 1997"
19/05/2024 16:05:41
19/05/2024 16:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا... انقلاب مركبة عسكرية وإصابة ضباط وجنود
Lebanon 24
تركيا... انقلاب مركبة عسكرية وإصابة ضباط وجنود
19/05/2024 16:05:41
19/05/2024 16:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة سائق شاحنة بجروح بعد انقلابها في النميرية (الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
إصابة سائق شاحنة بجروح بعد انقلابها في النميرية (الوطنية للإعلام)
19/05/2024 16:05:41
19/05/2024 16:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الكونغو
انقلاب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
14:56 | 2024-05-18
18/05/2024 02:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
12:21 | 2024-05-18
18/05/2024 12:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تهريب "حشيش" بين لبنان وإسرائيل.. إقرأوا ما جرى!
Lebanon 24
خفايا تهريب "حشيش" بين لبنان وإسرائيل.. إقرأوا ما جرى!
15:33 | 2024-05-18
18/05/2024 03:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
16:00 | 2024-05-18
18/05/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2024-05-19
ما سبب التقدم السريع للقوات الروسية في منطقة خاركيف؟
08:49 | 2024-05-19
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري
08:15 | 2024-05-19
بعد أيام على إقالته من منصبه.. وزير دفاع روسيا المُقال يتعرض لموقف محرج في الصين
08:10 | 2024-05-19
الكويت تشتري 500 ميغاوات من الكهرباء
08:00 | 2024-05-19
"عيوب خطيرة" في الأسلحة الأميركية.. تفاصيلٌ مهمة يكشفها تقرير!
07:44 | 2024-05-19
قرار إسرائيليّ عاجل يتعلّق بالعمليّة العسكريّة في رفح
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 16:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 16:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 16:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24