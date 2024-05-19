جيش الكونغو الديمقراطية يُعلن إحباط محاولة انقلاب

أعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إحباط محاولة انقلاب "فاشلة".وقال في بيان: "تم إحباط محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة، وتم القبض على جميع المتآمرين". (روسيا اليوم)