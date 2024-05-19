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عربي-دولي

جيش الكونغو الديمقراطية يُعلن إحباط محاولة انقلاب

Lebanon 24
19-05-2024 | 06:30
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أعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إحباط محاولة انقلاب "فاشلة".

وقال في بيان: "تم إحباط محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة، وتم القبض على جميع المتآمرين". (روسيا اليوم)

 
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