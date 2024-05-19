بعد 7 أشهر من الحرب في غزة ومع لبنان... "civilpress" الإسرائيلية: "حماس" انتصرت

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنّ حركة "حماس" هزمت إسرائيل في قطاع غزّة على عدّة مستوياتٍ.وقالت "civilpress" المنصّة الإخبارية الإسرائيلية عبر قناتها على "تلغرام"، إنّه "بعد 7 أشهر من الحرب ضد قطاع غزّة، وعند الحدود الشمالية مع لبنان، يُمكننا القول إنّ "حماس انتصرت في قطاع غزّة عسكرياً وسياسياً، ولا سيما أمام الرأي العام العالمي.ولفتت إلى أنّ بعض الأسرى الإسرائيليين، عادوا خلال الأيام الأخيرة ولكن في توابيت، وبعد فقدان حياة الكثير من الجنود الإسرائيليين، مشيرة إلى أنّ "القوات الإسرائيلية عادت لتناور في الأحياء التي دخلتها بداية الاقتحام البري لقطاع غزّة"، وهذا الأمر يدلّ على التراجع وعدم السيطرة.كما أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ الرصيف البحري في قطاع غزّة بدأ بالعمل بعد أن كانت إسرائيل هي التي تتحكم بإدخال المساعدات الإنسانية.وفي السياق، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن القائد السابق لفرقة غزة قوله: "الجيش يتخبط في غزة ومن الواضح أننا لن نحقق أهدافنا المعلنة". (الميادين)