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عربي-دولي

كييف: دمرنا كاسحة ألغام روسية في البحر الأسود

Lebanon 24
19-05-2024 | 06:49
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زعمت البحرية الأوكرانية أن قواتها دمرت كاسحة ألغام تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود ليل أمس الأحد.
 
وأفاد بيان نشرته عبر تطبيق تيليغرام بأن "قوات الدفاع الأوكرانية دمرت الليلة الماضية كاسحة الألغام بروجيكت 266-إم كوفروفتس التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي".
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ي سياق متصل قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن سلاح الجو دمّر كل الطائرات المسيرة الهجومية، التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية، وعددها 37.

وأضاف: "نتيجة لمعركة ضد الطائرات، تم إسقاط إجمالي 37 طائرة من طراز شاهد، في مناطق كييف وأوديسا وميكولايف وسومي وفينيتسا وجيتومير وتشيركاسي وخيرسون".

كذلك أوضح أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا، عبر تطبيق تيليغرام، أنه تم تدمير 20 طائرة مسيرة في المنطقة.

وجاء في منشور: "تعرض مبنى إداري في منطقة أوديسا لأضرار بسبب سقوط الحطام. وفي مدينة أوديسا، سقط الحطام في ساحة بمنطقة سكنية. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات".
 
فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية من قبل السلطات العسكرية والمدنية في مناطق أخرى. (العربية) 
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