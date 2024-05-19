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عربي-دولي
قرار إسرائيليّ عاجل يتعلّق بالعمليّة العسكريّة في رفح
Lebanon 24
19-05-2024
|
07:44
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أقرّ وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان المرحلة التالية من "عملية رفح التدريجية".
كما أضاف أنه من المتوقع أن يستعرض المنسق العسكري لأعمال الحكومة الإسرائيلية ورئيس قسم الإستراتيجية ورئيس قسم العمليات في الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد أمام مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان طبيعة المرحلة التالية في مدينة رفح وأبعادها على الأرض. (العربية)
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