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عربي-دولي

بعد أيام على إقالته من منصبه.. وزير دفاع روسيا المُقال يتعرض لموقف محرج في الصين

Lebanon 24
19-05-2024 | 08:15
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بعد أيام على إقالته من منصب وزير الدفاع الروسي الذي شغله لأكثر من عقد، واجه سيرغي شويغو تأخيرا في دخول مبنى حكومي صيني لأن "موظفي الأمن لم يكونوا راضين عن تصريح الدخول الخاص به"، حسبما أوردته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.
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وقالت الصحيفة إن منظمي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين "لم يرغبوا في السماح للسيد شويغو بالدخول إلى مجلس النواب على الإطلاق. لم يكن المنظمون راضين عن شيء ما".
 
وكتب مراسل الصحيفة: "اضطر شويغو إلى الانتظار أكثر من دقيقة أو دقيقتين قبل أن يتم حل الأزمة"، مضيفا أنه "أثناء وقوفه سُمح لما لا يقل عن 10 من زملائه بالدخول".
 
وهذه هي أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ إعادة انتخابه في آذار، والثانية له إلى الصين خلال ما يزيد قليلا على 6 أشهر.
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