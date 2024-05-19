الكويت تشتري 500 ميغاوات من الكهرباء

قال هيثم العلي وكيل وزارة الكهرباء الكويتية بالتكليف إن الكويت تعاقدت على شراء 500 ميغاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف العلي أن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر. (سكاي نيوز)

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