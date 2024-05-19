أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مقتل ناشط في دائرة المشتريات التابعة لحركة "حماس" يُدعى عزمي أبو دقة، في غارة جوية إسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي: "بعد معلومات استخباراتية دقيقة، ضرب سلاح الجوّ الإسرائيلي عزمي أبو دقة، وهو ناشط في دائرة المشتريات التابعة لحماس، ومتورط بشكل نشط في تهريب الأسلحة والأموال في قطاع غزة، وقتله". (العربية)

#عاجل 🔻 جيش الدفاع قضى على المخرب المدعو عزمي أبو دقة الذي كان يعمل بصفته عنصرًا بارزًا في قسم الإمدادات التابع لحماس



🔻قطعة جوية تابعة لسلاح الجو هاجمت بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية وقضت أمس (السبت) على المخرب المدعو عزمي أبو دقة، الذي… pic.twitter.com/EbEs1yfsaf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2024 Advertisement