#عاجل 🔻 جيش الدفاع قضى على المخرب المدعو عزمي أبو دقة الذي كان يعمل بصفته عنصرًا بارزًا في قسم الإمدادات التابع لحماس
🔻قطعة جوية تابعة لسلاح الجو هاجمت بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية وقضت أمس (السبت) على المخرب المدعو عزمي أبو دقة، الذي… pic.twitter.com/EbEs1yfsaf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2024
#عاجل 🔻 جيش الدفاع قضى على المخرب المدعو عزمي أبو دقة الذي كان يعمل بصفته عنصرًا بارزًا في قسم الإمدادات التابع لحماس
🔻قطعة جوية تابعة لسلاح الجو هاجمت بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية وقضت أمس (السبت) على المخرب المدعو عزمي أبو دقة، الذي… pic.twitter.com/EbEs1yfsaf