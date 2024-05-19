Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. إسرائيل اغتالت ناشطا في دائرة المشتريات التابعة لـ"حماس"

Lebanon 24
19-05-2024 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1201493-638517307727252802.jpg
Doc-P-1201493-638517307727252802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مقتل ناشط في دائرة المشتريات التابعة لحركة "حماس" يُدعى عزمي أبو دقة، في غارة جوية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "بعد معلومات استخباراتية دقيقة، ضرب سلاح الجوّ الإسرائيلي عزمي أبو دقة، وهو ناشط في دائرة المشتريات التابعة لحماس، ومتورط بشكل نشط في تهريب الأسلحة والأموال في قطاع غزة، وقتله". (العربية)
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2024-05-19
11:29 | 2024-05-19
10:56 | 2024-05-19
10:55 | 2024-05-19
10:50 | 2024-05-19
10:44 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24