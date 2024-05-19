تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن تعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.



وكانت القافلة التي تنقل رئيسي تضم 3 مروحيات، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.



وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي كانوا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وأفادت الوكالة الإيرانية أن منطقة حادث تحطم المروحية المرافقة لموكب رئيسي قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع أذربيجان.

وبحسب الوكالة، بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.



ويقول السكان المحليون إن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.

وأفاد مرافق الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي أن هناك آمال كبيرة في انتهاء الحادث من دون خسائر في الأرواح.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الظروف الجوية السيئة في غربي البلاد تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية الرئيس الإيراني.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، إرسال طائرات مسيّرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني.



ونشرت وكالة "إرنا" مشاهد من عملية البحث عن المروحية التي تُقل الرئيس الايراني. من جانبها، أوضحت وكالة "إرنا"، أنّ "ظروف الطقس الصعبة عقدت جهود الإنقاذ، بسبب الضباب الكثيف".

مشاهد من عملية البحث عن المروحية التي تُقل الرئيس الايراني السيد رئيسي pic.twitter.com/9af7GWy2zV — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) May 19, 2024 Advertisement

وزير الداخلية الإيراني

من جانبه، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في حديث حول حادث مروحية الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية: شهدنا اليوم افتتاح سد "قيز قلعه سي" بحضور رئيس أذربيجان، وبعد ذلك كان الرئيس والوفد المرافق له في طريق العودة بعدة مروحيات، واضطرت إحدى المروحيات إلى القيام بهبوط اضطراري صعب بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في المنطقة.



وأضاف: تم إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، لكن بسبب الضباب في المنطقة، قد يستغرق الوصول إلى المروحية بعض الوقت.



وقال وحيدي: لقد تواصلنا مع مرافقي الرئيس، لكن لأن المنطقة معقدة بعض الاتصالات صعبة ونحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث وهبوط المروحية وتزويدنا بالمعلومات.

السفير الإيراني في لبنان

اكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني انه "حتى هذه الساعة لا توجد انباء موثوق بها عن الحادث المتعلق بالمروحية التي تقل الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين عبد اللهيان".



وكتب عبر "اكس" ان "المروحية أضطرت أن تهبط اضطراريا في ظروف صعبة. وتحاول فرق الاستطلاع الوصول إلى موقع الحادث وسط الظروف الجوية الضباية التي تشهدها المنطقة".

وكالة فارس

وطلبت وكالة أنباء "فارس" الايرانية، من الإيرانيين الدعاء للرئيس ابراهيم رئيسي عقب تعرض طائرته لحادث، في وقت قالت وكالة "إرنا" الرسمية ان "ظروف الطقس الصعبة والضباب تعقدان جهود الإنقاذ عقب حادث طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس".