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عربي-دولي

قتلى ومفقودون... إصطدام سفينة بزورق في نهر الدانوب

Lebanon 24
19-05-2024 | 09:26
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أفادت الشرطة الهنغارية بأن سفينة ركاب اصطدمت بزورق بمحرّك في نهر الدانوب في فوروك شمال البلاد، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين وفقدان 5 آخرين.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الزورق كان مخصصا للتنزه ويحمل على متنه مجموعة من السياح الإيطاليين.
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وتؤكد شرطة بودابست أنها علمت بالحادث، بعد "العثور على رجل ورأسه ملطخ بالدماء ويتحدث الإيطالية على الشاطئ في منطقة ويروس". وبعد ذلك، انتشل رجال الإنقاذ جثتي رجل وامرأة من الماء.

وبحسب الشرطة، كان هناك ثمانية أشخاص على متن الزورق، ولم يكن بينهم أطفال، فيما يستمر البحث عن الركاب الخمسة. (روسيا اليوم)

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