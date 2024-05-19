Advertisement

عربي-دولي

بينهم وزير بارز.. من كان برفقة رئيسي على متن المروحية؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1201508-638517344521977253.jpg
Doc-P-1201508-638517344521977253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية مالك رحمتي و إمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمو وبعض المسؤولين الآخرين كانوا برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند تعرض طائرة مروحية كانت تقله لحادث.
Advertisement

وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيّرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.
 
وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.
 
Image
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2024-05-19
11:29 | 2024-05-19
10:56 | 2024-05-19
10:55 | 2024-05-19
10:50 | 2024-05-19
10:44 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24