بينهم وزير بارز.. من كان برفقة رئيسي على متن المروحية؟

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ذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية مالك رحمتي و إمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمو وبعض المسؤولين الآخرين كانوا برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند تعرض طائرة مروحية كانت تقله لحادث.وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيّرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.