ماذا أعلن وزير الداخليّة الإيرانيّة عن أعمال البحث عن مروحيّة رئيسي؟

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بعد تعرّض المروحيّة التي تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، لحادث "هبوط صعب"، قال وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي "شهدنا اليوم افتتاح سد "قيز قلعه سي" بحضور رئيس أذربيجان، وبعد ذلك كان الرئيس والوفد المرافق له في طريق العودة بعدة مروحيات، واضطرت إحدى المروحيات إلى القيام بهبوط اضطراري صعب بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في المنطقة".وأضاف: "تم إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، لكن بسبب الضباب في المنطقة، قد يستغرق الوصول إلى المروحية بعض الوقت".وقال وحيدي: "لقد تواصلنا مع مرافقي الرئيس، لكن لأن المنطقة معقدة بعض الاتصالات صعبة، ونحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث وهبوط المروحية وتزويدنا بالمعلومات". "وكالة تسنيم)