25
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
قطر تُحقّق 549 مليون دولار فائضا في موازنة الربع الأول
Lebanon 24
19-05-2024
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزارة المالية القطرية، إن الموازنة العامة في قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري أيّ 548.9 مليون دولار.
وأضافت الوزارة أنه "سوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
Advertisement
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات في الربع الأول بلغ نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
وبحسب البيانات فإن الإيرادات النفطية في الربع الأول بلغت نحو 47.3 مليار ريال، وغير النفطية حوالي 6.1 مليار ريال.
وبالنسبة للمصروفات، فقد بلغت قيمتها نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق. (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
02:15 | 2024-05-19
19/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
14:56 | 2024-05-18
18/05/2024 02:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
16:00 | 2024-05-18
18/05/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
12:21 | 2024-05-18
18/05/2024 12:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:20 | 2024-05-19
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
11:29 | 2024-05-19
ملف شائك يتمسك به نتنياهو.. من هم "الحريديم"؟
10:56 | 2024-05-19
تصريح مقلق جدّاً.. هذا ما قاله مسؤول إيرانيّ عن مصير رئيسي
10:55 | 2024-05-19
التُقِطَت اليوم... شاهدوا الصورة الأخيرة لمروحيّة الرئيس الإيرانيّ
10:44 | 2024-05-19
بالفيديو.. إليكم مشاهد للرئيس الإيراني اليوم من داخل مروحيته التي تعرّضت لحادث "صعب"
10:26 | 2024-05-19
ماذا طلبت وكالة أنباء بارزة من الإيرانيين بعد تعرّض مروحيّة رئيسي لحادث؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 18:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 18:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 18:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24