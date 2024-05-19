التُقِطَت اليوم... شاهدوا الصورة الأخيرة لمروحيّة الرئيس الإيرانيّ

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الصورة الأخيرة لمروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الصورة التُقطت بعد افتتاح سد "قيز قلعة سي" في أذربيجان، اليوم الأحد.