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عربي-دولي

التُقِطَت اليوم... شاهدوا الصورة الأخيرة لمروحيّة الرئيس الإيرانيّ

Lebanon 24
19-05-2024 | 10:55
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نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الصورة الأخيرة لمروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.
 
 
وأشارت الوكالة إلى أنّ الصورة التُقطت بعد افتتاح  سد "قيز قلعة سي" في أذربيجان، اليوم الأحد.
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