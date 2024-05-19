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عربي-دولي

تصريح مقلق جدّاً.. هذا ما قاله مسؤول إيرانيّ عن مصير رئيسي

Lebanon 24
19-05-2024 | 10:56
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قال مسؤول إيراني إن "حياة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في خطر عقب حادث سقوط المروحية". 
 
وفي حديث لرويترز، أضاف: "المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس مقلقة جدا". 
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رئيسي

عبداللهيان

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