تصريح مقلق جدّاً.. هذا ما قاله مسؤول إيرانيّ عن مصير رئيسي

قال مسؤول إيراني إن "حياة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في خطر عقب حادث سقوط المروحية".

وفي حديث لرويترز، أضاف: "المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس مقلقة جدا".