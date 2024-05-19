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عربي-دولي

لماذا يصعب الوصول لطائرة رئيسي؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 11:52
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يبدو أن المنطقة التي وقع فيها حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، من المناطق التي يصعب الوصول إليها ولا يمكن السفر لها بالسيارة، وهذه المشكلة واجهت قوات الإنقاذ ومثلت مصاعب كبيرة، وفق ما أشارت إليه وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت إن طائرة هليكوبتر تقل رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان واجهت صعوبة في الهبوط اليوم الأحد، أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة لمحافظة أذربيجان غربي البلاد.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن سوء الأحوال الجوية يعقد جهود الإنقاذ.

وفي وقت لاحق، قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء "رويترز"، إن حياة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي كان برفقته "في خطر".


وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن المنطقة ممطرة وضبابية جدا، وتم إصدار "تحذير برتقالي" لهذه المناطق، السبت.
 
 
وفي موقع هبوط مروحية رئيسي، توجد صخور ضخمة يبلغ ارتفاعها أكثر من 70 مترا، مما حال دون قيام رجال الإنقاذ والأشخاص بالبحث والتقدم. وقد تم تشكيل مجموعات وفرق شعبية في منطقة قره داغ للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني.
 
وتقوم الفرق الشعبية والهلال الأحمر وقوات الأمن وأهالي القرى المجاورة بالبحث حاليا، لكن الظروف الجوية لا تسمح لهم بالمضي قدما. كما لا يوجد اتصال بالإنترنت في هذه المنطقة الوعرة.
 
فيما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن فرق الإنقاذ تواصل تقدمها نحو مكان الحادث. (سكاي نيوز)
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