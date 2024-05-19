العراق يعرض على إيران المساعدة في البحث عن طائرة رئيسي

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قالت الحكومة العراقية في بيان، الأحد، إن أوامر صدرت لوزارة الداخلية والهلال الأحمر والهيئات المعنية الأخرى بتقديم المساعدة لإيران المجاورة والمساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة جبلية.وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن الأوامر صدرت "لجميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".