ظروف صعبة ودعوات من أجله.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟

لا تزال عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت "لحادث صعب" اليوم الأحد، مستمرة.



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وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل "ظروف جوية غير مواتية"، بما في ذلك الضباب.



ولم يؤكد الوزير ما إذا كان رئيسي على متن المروحية التي كانت ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقله رفقة مسؤولين، بينما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن مروحيتين من بين الثلاثة هبطتا بسلام في تبريز، المدينة الكبيرة في الشمال الغربي، ولم يكن رئيسي على متن أيا منهما. وكانت وسائل اعلام إيرانية، ذكرت أن طائرة رئيسي الهيليكوبتر تعرضت لحادث، فيما ذكر وزير الداخلية أن إحدى المروحيات بموكبه هبطت اضطراريا.وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل "ظروف جوية غير مواتية"، بما في ذلك الضباب.ولم يؤكد الوزير ما إذا كان رئيسي على متن المروحية التي كانت ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقله رفقة مسؤولين، بينما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن مروحيتين من بين الثلاثة هبطتا بسلام في تبريز، المدينة الكبيرة في الشمال الغربي، ولم يكن رئيسي على متن أيا منهما.

وأعلنت الحكومة أن البلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة، وقالت اليوم الأحد إن لا جديد لإعلانه بخصوص الحادث.



وكان التلفزيون الرسمي أورد أن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفا أن العمليات "جارية" لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.



وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.



إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، ومسؤولين آخرين، كانوا برفقة رئيسي.



واستخدم أحد المسؤولين الحكوميين المحليين كلمة "تحطم" لوصف الحادث، لكنه اعترف لصحيفة إيرانية بأنه لم يصل بعد إلى الموقع بنفسه.



ولم تقدم وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا التلفزيون الحكومي أي معلومات عن حالة رئيسي، فيما دعت وكالة فارس الإيرانيين لـ"الدعاء" للرئيس عقب أنباء الحادث.



وقال وحيدي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن "الرئيس الموقر ورفاقه كانوا في طريق عودتهم على متن بعض المروحيات واضطرت إحدى المروحيات إلى الهبوط اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب... فرق إنقاذ مختلفة في طريقها إلى المنطقة ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المروحية".



وأضاف: "المنطقة وعرة بعض الشيء ومن الصعب الاتصال بها. ننتظر وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الهبوط وتزويدنا بمزيد من المعلومات".



وقالت كالة إرنا إن الطقس الصعب، والضباب الكثيف، عقدا جهود الإنقاذ عقب الحادث.



ويحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى الموقع، لكن الظروف الجوية السيئة أعاقتهم، بحسب التلفزيون الرسمي، وقد تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة وضباب مع بعض الرياح. وصفت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية المنطقة بأنها "غابة" ومن المعروف أن المنطقة جبلية أيضًا.



وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر اليوم الأحد، لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.



وجاءت الزيارة رغم العلاقات الباردة بين البلدين، بما في ذلك الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران عام 2023، والعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل.