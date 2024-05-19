65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟

لا تزال عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت "لحادث صعب" اليوم الأحد، مستمرة، فيما أعلن الهلال الأحمر الإيراني، أنه لتسريع عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، ليلا، ارتفع عدد طواقم الإنقاذ إلى 65 فريقا.

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وكانت وسائل اعلام إيرانية، ذكرت أن طائرة رئيسي الهيليكوبتر تعرضت لحادث، فيما ذكر وزير الداخلية أن إحدى المروحيات بموكبه هبطت اضطراريا.

كما أشار الهلال الاحمر الإيراني إلى أن 15 من فرق المنظمة تستخدم كلاب البحث والإنقاذ لتفتيش منطقة الحادث.

وكانت رويترز نقلت عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إن "فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس رئيسي"، لكن وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء نقلت عن الهلال الأحمر الإيراني قوله إن "الأخبار المنشورة بشأن العثور على مروحية الرئيس رئيسي ومرافقيه غير صحيحة".

ظروف صعبة..

وأعلنت الحكومة أن البلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة، وقالت اليوم الأحد إن لا جديد لإعلانه بخصوص الحادث.





وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه فعّل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية.



وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، عبر منصة إكس "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة كوبرنيكوس إي إم إس التابعة للاتحاد الأوروبي (..)".

كان في أذربيجان

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.



إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، ومسؤولين آخرين، كانوا برفقة رئيسي.



واستخدم أحد المسؤولين الحكوميين المحليين كلمة "تحطم" لوصف الحادث، لكنه اعترف لصحيفة إيرانية بأنه لم يصل بعد إلى الموقع بنفسه.



ولم تقدم وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا التلفزيون الحكومي أي معلومات عن حالة رئيسي، فيما دعت وكالة فارس الإيرانيين لـ"الدعاء" للرئيس عقب أنباء الحادث.



وقال وحيدي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن "الرئيس الموقر ورفاقه كانوا في طريق عودتهم على متن بعض المروحيات واضطرت إحدى المروحيات إلى الهبوط اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب... فرق إنقاذ مختلفة في طريقها إلى المنطقة ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المروحية".



وأضاف: "المنطقة وعرة بعض الشيء ومن الصعب الاتصال بها. ننتظر وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الهبوط وتزويدنا بمزيد من المعلومات".



وقالت كالة إرنا إن الطقس الصعب، والضباب الكثيف، عقدا جهود الإنقاذ عقب الحادث.



وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر اليوم الأحد، لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.



وجاءت الزيارة رغم العلاقات الباردة بين البلدين، بما في ذلك الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران عام 2023، والعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل.