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عربي-دولي

هل لإسرائيل علاقة بحادثة تحطم مروحية رئيسي؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 13:21
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني.
 
 
وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية الأحد، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.
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