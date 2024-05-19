هل لإسرائيل علاقة بحادثة تحطم مروحية رئيسي؟

أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني.

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وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية الأحد، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.