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عربي-دولي
حادثة طائرة الرئيس الإيراني.. أول تعليق من "المضيف الأخير"
Lebanon 24
19-05-2024
|
13:49
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عبر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة عن تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، وذلك بعد أن ودعه في وقت سابق من اليوم.
وقال علييف: "اليوم، بعد توديع ودي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، شعرنا بقلق بالغ بسبب الأنباء الواردة عن هبوط طائرة الهليكوبتر التي تقل الوفد الكبير اضطراريا في إيران".
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وتابع: "دعواتنا الآن للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة مجاورة وصديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم أي مساعدة تُطلب منها".
وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.
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