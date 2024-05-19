في أول تعليق له.. خامنئي: شؤون الدولة لن تتعطل

في أول تعليق للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي على حادث سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، طمأن خامنئي الإيرانيين ودعاهم إلى عدم القلق وأكد أن "شؤون الدولة لن تتأثر".

وأضاف الزعيم الإيراني الأعلى أنه يصلي من أجل سلامة الرئيس رئيسي بعد سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقله، بحسب وكالة "إرنا".

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