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السعودية: مستعدون لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية

Lebanon 24
19-05-2024 | 14:16
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد أن حكومة المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحية المقلة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان وقوف المملكة إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
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