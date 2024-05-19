بعد سقوط طائرة رئيسي.. حكومة إيران: نمر بظروف صعبة

بعد تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث وهبوطها اضطرارياً في محافظة أذربيجان الشرقية، أعلنت الحكومة أن البلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، على حسابه في منصة "إكس" اليوم الأحد" إنه لا جديد لإعلانه بخصوص الحادث، مردفاً أن لا معلومات دقيقة من موقع سقوط الطائرة بسبب حالة الطقس.

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بالتزامن، أفاد التلفزيون الرسمي بأن سقوط طائرة رئيسي ناجم عن الطقس السيئ، مشدداً على أنه لا يمكن تأكيد إصابة أو مقتل أي من ركابها.



بدورها ذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن سقوط مروحية الرئيس الإيراني كان بسبب سوء الأحوال الجوية.



كما أضافت أنه لا يمكن تأكيد أو نفي إصابة أو مقتل ركاب المروحية.