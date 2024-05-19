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عربي-دولي

بناء على طلب إيران.. الاتحاد الأوروبي "يبحث" عن مروحية رئيسي

Lebanon 24
19-05-2024 | 15:18
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فعّل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت لحادث في غرب البلاد الأحد.
"بناء على طلب إيران"
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وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة إكس: "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة (كوبرنيكوس إي إم إس) التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية التي يُعتقد أنها كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته".

نفي العثور على المروحية
إلى هذا، أفاد التلفزيون الإيراني الأحد بأن الهلال الأحمر نفى العثور على طائرة الرئيس الإيراني.

وكان التلفزيون الإيراني قد ذكر أن فرق البحث عثرت على حطام الطائرة.

ونقل تلفزيون العالم الإيراني عن المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني القول إن قوات الجيش والحرس الثوري والشرطة توجد في موقع المروحية.
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