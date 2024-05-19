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عربي-دولي

بعد حادثة مروحية رئيسي.. دول تعرب عن استعدادها للمساعدة

Lebanon 24
19-05-2024 | 15:21
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.
 
 
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كما اعلنت وزارة الخارجية الإماراتية انها نتابع "قلق بالغ" ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه، آملة في أن "تتكلل عمليات البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني بالنجاح".

واكدت "الاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم عمليات البحث والإنقاذ لطائرة الرئيس الإيراني".
 
 
بدورها، أرسلت تركيا 32 عامل إنقاذ وستّ مركبات إلى إيران للمشاركة في عمليات البحث الجارية عن المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت لحادث في غرب البلاد ، وفق ما أعلنت وكالة الإغاثة والطوارئ الحكومية (آفاد).

وقالت الوكالة في منشور على منصة "إكس اوردته"فرانس برس"،" إنه "تمّ إرسال 32 عنصراً متخصصاً في البحث والإنقاذ الجبلي وستّ مركبات" من مركزي فان وأرضروم في شرق تركيا، مشيرة إلى أنّ طهران طلبت أيضاً مروحية مجهزة لعمليات البحث الليلية.
 
كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم إنه يشعر بحزن عميق عقب ورود أنباء حول حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، آملا أن يتلقى أخبارا طيبة في أقرب وقت.

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