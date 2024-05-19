الفحوصات الطبية للملك السعودي تبيّن إصابته بالتهاب في الرئة

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وبحسب البيان، "تبيّن وجود التهاب في الرئة، وقرّر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدّة لبرنامج علاجي عبارة عن مضادّ حيويّ حتى يزول الالتهاب".

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