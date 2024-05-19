"دبور الجحيم"..ما مواصفات المروحية التي كانت تقلّ رئيسي؟

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أكد مسؤول إيراني أن طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان تحطمت يوم الأحد أثناء تحليقها فوق جبال يكتنفها الضباب.وواجه رجال الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى مكان حادث تحطم الطائرة، وهي مروحية تم إنتاجها في الولايات المتحدة من طراز بيل 212 وكان يطلق عليها في سبعينيات القرن الماضي اسم "دبور الجحيم."تعد طائرة هليكوبتر بيل 212 واحدة من أكثر الطائرات هليكوبتر انتشارًا حول العالم، وتُعتبر هذه الطائرة من طراز النقل الثقيل والتي تتمتع بتصميم يسمح بأداء متعدد المهام بكفاءة عالية. إليك نظرة عامة عن هذه الطائرة التي تُعتبر واحدة من أهم الطائرات الهليكوبترية في عالم الطيران.- بدأ تطوير الطائرة بيل 212 في الستينيات من القرن الماضي من قبل شركة بيل هيليكوبترز.- تم إنتاج الطائرة لأول مرة في عام 1968، وسُلمت للخدمة العسكرية والمدنية.- تم استخدام الطائرة في العديد من البلدان لأغراض مختلفة بما في ذلك النقل العسكري والإنقاذ والإسعاف الطبي.- الطول: حوالي 17.45 متر.- الارتفاع: حوالي 3.8 متر.- الوزن الفارغ: حوالي 2962 كيلوغرام.- الحد الأقصى للسرعة: 190 كيلومترا في الساعة.- الحمولة القصوى: حوالي 2268 كيلوغرام.- عدد الركاب 14 راكباً.