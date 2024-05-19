تركيا ترسل مسيّرة متطورة للبحث عن حطام طائرة رئيسي

أفادت وسائل إعلام بإرسال تركيا طائرة بدون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية، في مهمة دعم وإسناد لعمليات البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني التي تعرضت لحادث شمال غربي إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الطائرة التركية بدون طيار تراقب موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني رغم أن الأحوال الجوية في المنطقة ضبابية وممطرة، حيث تجري عمليات البحث بشطل بطيء مع انخفاض مدى الرؤية في المنطقة، فضلاً عن المخاطر البيئية.

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