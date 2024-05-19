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عربي-دولي

تركيا ترسل مسيّرة متطورة للبحث عن حطام طائرة رئيسي

Lebanon 24
19-05-2024 | 18:43
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أفادت وسائل إعلام بإرسال تركيا طائرة بدون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية، في مهمة دعم وإسناد لعمليات البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني التي تعرضت لحادث شمال غربي إيران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الطائرة التركية بدون طيار تراقب موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني رغم أن الأحوال الجوية في المنطقة ضبابية وممطرة، حيث تجري عمليات البحث بشطل بطيء مع انخفاض مدى الرؤية في المنطقة، فضلاً عن المخاطر البيئية.
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