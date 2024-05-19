كوريا الشمالية تسعى لتعزيز قدرتها على الردع النووي

قالت كوريا الشمالية إن التجربة النووية تحت الحرجة التي أجرتها الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية تضيف توتراً عسكرياً جديداً إلى السباق الدولي للتسلّح النووي، وتعهدت وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدرتها على الردع النووي.

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