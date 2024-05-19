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صور ومشاهد أولية لمروحية الرئيس الإيراني.. "احترقت بالكامل"!

Lebanon 24
19-05-2024 | 23:11
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عثر الهلال الأحمر الإيراني، على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.
 
 
 
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ومع وصول فرق البحث الراجلة إلى قرب موقع تحطم طائرة رئيسي اليوم الإثننين، أظهرت مشاهد مصورة المنطقة. وبينت الفيديوهات الضباب الكثيف الذي لا يزال يلف المنطقة في تبريز عاصمة محافظة أذرببيجان الشرقية شمال غرب البلاد، حيث سقطت المروحية أمس، وعلى متنها 9 مسؤولين من ضمنهم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
 
 
 
إلى ذلك، كشف مسؤول إيراني لرويترز أن طائرة الرئيس احترقت بالكامل. وقال إن جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرق البلاد.
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