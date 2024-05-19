صور ومشاهد أولية لمروحية الرئيس الإيراني.. "احترقت بالكامل"!

عثر الهلال الأحمر الإيراني، على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

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تغطية صحفية| مصادر إيرانية: لحظة العثور على حطام المروحية من قبل فريق الطائرات بدون طيار الإيراني التطوعي التابع لمنظمة الهلال الأحمر للإنقاذ. pic.twitter.com/wFo3u66AKp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 20, 2024

ومع وصول فرق البحث الراجلة إلى قرب موقع تحطم طائرة رئيسي اليوم الإثننين، أظهرت مشاهد مصورة المنطقة. وبينت الفيديوهات الضباب الكثيف الذي لا يزال يلف المنطقة في تبريز عاصمة محافظة أذرببيجان الشرقية شمال غرب البلاد، حيث سقطت المروحية أمس، وعلى متنها 9 مسؤولين من ضمنهم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

مسؤول إيراني لرويترز: مروحية #الرئيس_الإيراني #إبراهيم_رئيسي احترقت بالكامل في حادث التحطم#إيران

#العربية pic.twitter.com/WJ2q5IaiNM — العربية (@AlArabiya) May 20, 2024 وأعلن التلفزيون الإيراني الاثنين أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التابعة للرئيس الإيراني ابراهبم رئيسي.





إلى ذلك، كشف مسؤول إيراني لرويترز أن طائرة الرئيس احترقت بالكامل. وقال إن جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرق البلاد.