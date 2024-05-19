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عربي-دولي

داعش يتبنى هجوما في أفغانستان.. الأوّل من نوعه منذ عودة طالبان

Lebanon 24
19-05-2024 | 23:27
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أعلن تنظيم "داعش" الأرهابي، يوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم دام في أفغانستان استهدف سياحا وسط أفغانستان وأدى إلى مقتل ثلاثة إسبان وثلاثة أفغان.

وقال التنظيم إن "عناصره هاجمت يوم الجمعة حافلة سياح لرعايا دول التحالف أثناء تجولهم في المدينة".
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وأضاف أن مقاتليه "استهدفوا السياح ومرافقيهم بالأسلحة الرشاشة في مدينة باميان الجبلية.

وتعرض السياح لإطلاق النار أثناء تسوقهم في باميان على بعد نحو 180 كيلومترا من العاصمة كابل.

وأشار إلى أن "الهجوم يأتي استجابة لتوجيهات "قادة التنظيم" باستهداف رعايا دول التحالف أينما وُجدوا".

ويعدّ هذا الهجوم الدامي الأول ضد سياح أجانب منذ عودة طالبان إلى السلطة في منتصف آب 2021. (روسيا اليوم)


المصدر: روسيا اليوم
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