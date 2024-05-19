Advertisement

عربي-دولي

استُخدمت في عمليات البحث عن "رئيسي".. ما هي قدرات المسيّرة الخارقة "أقينجي"؟

Lebanon 24
19-05-2024 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1201699-638517842310551595.jpg
Doc-P-1201699-638517842310551595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مهمة للبحث عن حطام طائرة الهليوكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له من بينهم وزير الخارجية عبدالأمير عبداللهيان، أرسلت السلطات التركية طائرة "أقينجي" وهي طائرة مسيرة بدون طيار ذات قدرات عالية.
Advertisement
 
فما هي أبرز مواصفات هذه الطائرة؟

طيارة "بيرقدار أقينجي" هي طائرة قتالية بدون طيار ذات قدرة تحمل طويلة وتطير على ارتفاعات عالية. طورتها شركة صناعة الدفاع بيكار ومقرها تركيا، حيث تم إدراجها في القطع العسكرية التركية في 29 آب 2021.
 
يبلغ وزن الطائرة أكثر من 5500 كجم، وتعمل بمحركين توربينيين، بينما حمولتها تزيد عن 1350 كيلو غرامًا منها عبارة عن حمولة.
هذه الطائرة قادرة على أداء قتال جو-جو، كما تم تجهيز أقينجي بأنظمة الدعم الإلكتروني والهجوم المضادة، وهي أيضا مزودة بأنظمة اتصالات الأقمار الصناعية المزدوجة، ورادار جو-جو، ورادار تجنب الاصطدام.
تشمل أقينجي 3 طرازات ، أقينجي أ، أقينجي ب، أقينجي ج، باختلاف محركاتها.

ظهرت الصور الأولى لطائرة أقينجي في حزيران 2018، وبدأ تجميع مجسم الطائرة في آب 2019 وتزويدها بمحرك AI-450C من شركة تصنيع محركات مقرها أوكرانيا.
تم إجراء أول اختبار لمحرك أكينجي في 1 أيلول 2019. وبعد الانتهاء من الاختبارات الفنية الأخرى، تم نقل الطائرة إلى منشآت قيادة مطار تشورلو التابع للقوات المسلحة التركية.
في 6 أيلول 2019، قامت الطائرة بدون طيار بأول رحلة لها وهبطت بنجاح بعد رحلة تجريبية مدتها 16 دقيقة.
أجرت أول اختبار إطلاق لها بذخيرة حقيقية في 22 نيسان 2021. أصابت الأهداف بدقة باستخدام ذخيرة MAM-T وMAM-L وMAM-C  التي تنتجها شركة روكيتسان.
في 6 و7 تموز 2021، حلقت أقينجي إلى ارتفاع 38039 قدمًا (11594 مترًا) وسافرت مسافة إجمالية 7507 كيلومترًا خلال رحلة تجريبية مدتها 25 ساعة.
أما في 2 آذار 2022، قامت طائرة أكينجي بي المطورة بأول رحلة له. وفي هذا النموذج، تم استخدام محرك PT6A-135A من شركة برات آند ويتني من كندا.
وكلمة "أقنجي" هي كلمة تركية، حيث كان الاسم يطلق على سلاح الفرسان الحدودي إبان الإمبراطورية العثمانية، لشن هجمات على الدول المعادية. أما كلمة بيرقدار فهي تعود لاسم عائلة سلجوق بيرقدار مخترع المسيّرة التركية. (سكاي نيوز عربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:36 | 2024-05-20
01:25 | 2024-05-20
01:17 | 2024-05-20
01:04 | 2024-05-20
01:03 | 2024-05-20
00:48 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24