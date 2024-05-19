بسبب حالة الملك سلمان الصحية... تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان

قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أرجأ زيارته لليابان التي كان من المقرر أن تبدأ الاثنين بسبب مشكلة صحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وكان من المقرر أن يلتقي الأمير محمد مع إمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال الزيارة في الفترة من 20 إلى 23 أيار. ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للزيارة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الأحد أن الملك سلمان البالغ من العمر 88 عاما سيخضع للعلاج من التهاب في الرئة.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية، نقلا عن الديوان الملكي، أن سلمان بن عبد العزيز، أجرى الأحد فحوصات طبية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، "وقرر الفريق الطبي خضوعه لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب".

وكان بيان سابق، أصدره الديوان الملكي، كشف أن العاهل السعودي يعاني من "ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل".

وهذه الفحوصات الطبية، هي الثانية للملك سلمان (88 عاما) خلال أقل من شهر. (الحرة)