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عربي-دولي

في غياب الرئيس الإيراني.. هذا ما ينص عليه الدستور

Lebanon 24
19-05-2024 | 23:48
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أكدت وسائل إعلام ومصادر إيرانية، صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أيضا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان قتلا بحادثة تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهما الأحد.
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وبعد حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني كثر البحث عن السيناريو المحتمل بحال غياب الرئيس لأي سبب محتمل.


ينص الدستور الإيراني في هذه الحالة على تولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية، في حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب.

المادة 131
فبموجب المادة 131، فإن لجنة ستتولى مهام الرئيس في حال وفاته أو غيابه أو المرض لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.

ويترأس نائب الرئيس الإيراني بموافقة المرشد الإيراني لجنة تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.

وحسب المادة 131، يمكن للمرشد الإيراني أن يتولى بنفسه جميع صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يكلف مسؤولاً جديداً، في حال تعذرت ممارسة نائب الرئيس صلاحياته بشكل مطلوب.

فيما تقول المادة 113 من الدستور الإيراني إن الرئيس الإيراني هو أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد المرشد، ويحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة الجهاز التنفيذي (الحكومة) باستثناء القضايا التي تعود للمرشد.

وكانت إيران قد واجهت هذا السيناريو لأول مرة بعد عزل الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر الذي عزله المرشد الأول، الخميني، بتهمة خيانة مبادئ الثورة الإيرانية.

حادثة لمروحية الرئيس
وكانت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني، مكون من 3 طائرات، تعرضت أمس الأحد لحادث، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

كما أضاف التلفزيون أن الحادث وقع بمنطقة جلفا في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفاً أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت "اضطرارياً".

وبعد مرور نحو 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، تمكنت فرق الإنقاذ الراجلة صباح اليوم الإثنين من مشاهدة حطام الهليكوبتر والوصول إلى محيطها.

وأكد رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، للتلفزيون الرسمي اليوم الإثنين أنه بعد العثور على حطام الطائرة التي كان على متنها 9 مسؤولين من ضمنهم رئيس البلاد، لا يوجد أي أثر يدل على أن ركابها على قيد الحياة.(العربية)



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