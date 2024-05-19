25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من هو محمد مخبر خليفة رئيسي المحتمل؟
Lebanon 24
19-05-2024
|
23:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من مشاهدة حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوصول إلى محيطها، في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وإعلان خبر وفاته وفق ما ذكرته وسائل اعلام رسمية، توجّهت الأنظار إلى خليفة الرئيس.
Advertisement
وفق الدستور الإيراني، في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمهامه على رأس هرم السلطة، يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك. فالمادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، تنص على أن يكون النائب الأول للرئيس مسؤولا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما، وبالتالي ستوكل المهمة إلى محمد مخبر.
وولد محمد مخبر في الأول من أيلول 1955، في دزفول في محافظة خوزستان، حيث كان والده رجل دين معروفا، وتلقى تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون الدولي. أما بعد تخرجه، فعمل مخبر ضابطا في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، ليصبح في التسعينيات، رئيسا تنفيذيا لشركة "دزفول للاتصالات"، قبل أن يعين نائب حاكم محافظة خوزستان.
ثم عينه رئيس مؤسسة "مستضعفان" آنذاك، محمد فورو زانده، نائبا للرئيس التجاري للمؤسسة، وهي مؤسسة ضخمة تابعة للمرشد الأعلى، بعد أن تأسست بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.
بعدها أصبح مخبر رئيسا لمجلس إدارة بنك "سينا"، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريبا، وصهذه الصفة كان له تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة "مستضعفان"، نظرا لأنها تمتلك غالبية أسهم بنك "سينا"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
كما يتمتع مخبر بعلاقة وثيقة مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، حيث اختاره الأخير في عام 2007، خامنئي ليكون الرئيس التنفيذي لـمؤسسة "ستاد"، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي.
وفي عهد مخبر، أعلنت"ستاد" أنها طورت لقاحاً مضادا لفيروس كورونا وبينما حقق أرباحاً، شكك كثيرون بنجاعته إلى أن انتهى المشروع بالفشل، وفقا لوكالة "رويترز".
أما العقوبات، ففرضت عليه من الاتحاد الأوروربي عام 2010، مع 7 إيرانيين آخرين لصلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ"الفساد المنهجي وسوء الإدارة" في إيران.
وبعد ستة أشهر على إعلان واشنطن، تولى مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني.
وكان مخبر أول اختيار لرئيسي بعد توليه منصبه في أوائل أب 2021، خصوصا وأنه برز مخبر دون بقية المسؤولين الاقتصاديين في إدارة رئيسي، وأصبح فاعلا قويا في الإدارة.
وفي حال إعلان وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، فإن مخبر سيتولى الرئاسة تلقائيا خصوصا وأن موافقة خامنئي كما يفرضه الدستور شبه مؤكدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
11:16 | 2024-05-19
19/05/2024 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
08:30 | 2024-05-19
19/05/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
Lebanon 24
مفاجأة داخل "حزب الله" عن عماد مغنية!
02:15 | 2024-05-19
19/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام وضع يده على "مؤسسات خطيرة" يُديرها نازحون سوريّون.. إليكم ما جرى اليوم
Lebanon 24
الأمن العام وضع يده على "مؤسسات خطيرة" يُديرها نازحون سوريّون.. إليكم ما جرى اليوم
06:43 | 2024-05-19
19/05/2024 06:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
11:20 | 2024-05-19
19/05/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:36 | 2024-05-20
مع تصاعد الخلافات الإسرائيلية.. نتنياهو رفض مقترحاً للجيش لاستئناف مفاوضات الرهائن
01:25 | 2024-05-20
معارك السودان الضارية.. المدنيون أبرز الضحايا!
01:17 | 2024-05-20
استنفار أمني في "تايوان" عشية تنصيب الرئيس الجديد
01:04 | 2024-05-20
مروحية رئيسي لم تكن وحيدة.. شاهدٌ على ما حدث يكشف ما حصل بعد اختفائها!
01:03 | 2024-05-20
روسيا تواصل تقدمها في خاركيف.. وأوكرانيا تفعّل المزيد من الطائرات المسيّرة
00:48 | 2024-05-20
المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية ينعى رئيسي: سيد الشهداء
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
20/05/2024 08:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
20/05/2024 08:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
20/05/2024 08:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24