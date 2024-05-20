بعضها ساعدت في البحث.. هذه أبرز الدول التي "دعمت" إيران بعد حادثة مروحية رئيسي

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وبالفعل ساهمت فرق إنقاذ من تركيا وروسيا في عمليات البحث. من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل نظام الخرائط الخاص لمساعدة إيران في العثور على المروحية.





كذلك الولايات المتحدة، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، الأحد، إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الوضع، ولم تقدم المزيد من التفاصيل. لكن البيت الأبيض أكد أنه جرى إطلاع بايدن، على التقارير التي تفيد بسقوط طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، أمير حسين عبداللهيان. أثار حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الأحد، ردود فعل واسعة حول العالم، حيث عرضت مجموعة من الدول دعم طهران في عمليات البحث عن الطائرة التي سقطت في منطقة جبلية وسط ضباب كثيف غربي البلاد، على الحدود مع أذربيجان.وبالفعل ساهمت فرق إنقاذ من تركيا وروسيا في عمليات البحث. من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل نظام الخرائط الخاص لمساعدة إيران في العثور على المروحية.كذلك الولايات المتحدة، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، الأحد، إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الوضع، ولم تقدم المزيد من التفاصيل. لكن البيت الأبيض أكد أنه جرى إطلاع بايدن، على التقارير التي تفيد بسقوط طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، أمير حسين عبداللهيان.

أما الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي التقى به رئيسي قبل عودته بالمروحية من الحدود الإيرانية مع أذربيجان، فقال: "اليوم، بعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، شعرنا بقلق بالغ بسبب الأنباء الواردة عن هبوط طائرة الهليكوبتر التي تقل الوفد الكبير اضطراريا في إيران".



وتابع، حسب رويترز: "دعواتنا الآن للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة مجاورة وصديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم أي مساعدة تُطلب منها".



وعربيًا، صدرت مواقف مماثلة من دول شملت الإمارات والكويت وقطر ومصر وسوريا والعراق، ولبنان.





وأبدت السعودية "قلقها البالغ" إزاء الأنباء الواردة من إيران مؤكدة "استعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".





فيما قالت وزارة الخارجي الإماراتية في بيان، إنها تقف إلى جانب إيران ومستعدة "لتقديم الدعم في الجهود المبذولة" للعثور على مروحية الرئيس الإيراني.





وفي مصر أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، جاء فيه أنها تتابع "بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لحادث مروع.. نتضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق، وندعو الله أن يكتب السلامة للرئيس الإيراني ومرافقيه".



وفي بيان للخارجية الكويتية، جاء: "نتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن الطائرة المروحية المقلة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له". وأكدت الوزارة وقوف الكويت إلى جانب طهران "في هذا الظرف الدقيق".



كما أصدرت الخارجية القطرية بيانا، أعربت فيه عن "قلق دولة قطر البالغ إزاء تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث هبوط صعب. ونؤكد استعداد دولة قطر لتقديم كافة أشكال الدعم في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني. كما نعرب عن تمنيات دولة قطر بالسلامة للرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهم".



وأصدرت كذلك الحكومة العراقية بيانا، أكدت فيه إصدار تعليمات لوزارة الداخلية والهلال الأحمر و"جميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".

بدورها، شددت الخارجية اللبنانية، "على تعاطفها مع حكومة وشعب وإيران في هذه المحنة، وتمنياتها بالسلامة والوصول الى بر الأمان للرئيس الايراني ومرافقيه".

وأعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن امتنان طهران "للحكومات والمنظّمات الدولية لتعاطفها وعرضها المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ".