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عربي-دولي

بسبب الإستفزاز الأميركي قرب حدودها.. كوريا الشمالية تتعهد بـ"إجراءات" قريبة

Lebanon 24
20-05-2024 | 00:03
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تعهدت كوريا الشمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراتها على الردع النووي ردا على تجربة نووية أجرتها الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن مواجهة ما وصفته بعدم الاستقرار الإستراتيجي في المنطقة وبقية العالم الناجم عن التصرفات الأميركية الأحادية، "لا يسعنا إلا أن نعيد النظر في الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع الردع النووي الشامل في نطاق الحق السيادي المكتسب والخيارات الممكنة"، دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات.
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وكانت وزارة الطاقة الأميركية قالت إن الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لها أجرت تجربة دون النقطة الحرجة في موقع التجارب في نيفادا بهدف جمع البيانات لدعم موثوقية وفعالية الرؤوس الحربية النووية. (الجزيرة)

المصدر: الجزيرة
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