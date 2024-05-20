بالتزامن مع وصول مبعوث أميركي إلى "تل أبيب".. غزة ترزح تحت قصف إسرائيلي عنيف

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة قصفه العنيف على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات، في حين أجرى مبعوث أميركي سلسلة لقاءات مع القادة الإسرائيليين.

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واستهدف قصف اسرائيلي شقة سكنية في حي تل السلطان غربي رفح، خلّف 3 شهداء وعددا من المصابين.واشارت المعلومات إلى أن عدة أشخاص استشهدوا وجرح آخرون في قصف منزل لعائلة العروقي في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدنية غزة.كما أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قال في وقت سابق إن القصف الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات للاجئين، وأضاف المتحدث باسمه محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الوسطى تمكنت من انتشال 31 شهيدا و20 مصابا من منزل يعود لعائلة حسان استهدفته قوات الاحتلال الاسرائيلي بمخيم النصيرات.وفي شمال القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، أفاد المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) باستشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.وفي جنوب قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال تكثيف عملياته في رفح، حيث يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنفيذ هجوم برّي واسع يعتبره ضروريا للقضاء على حركة حماس في آخر "معاقلها" الرئيسية. (الجزيرة)