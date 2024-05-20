المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية ينعى رئيسي: سيد الشهداء

أكد محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية اليوم الاثنين، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

وقال منصوري عبر حسابه على منصة إكس: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ"، ووصفه بسيد الشهداء.

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كذلك أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه.

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة، وكان على متنها عبد اللهيان بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، عدم العثور على أي من ركاب مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يحمل علامات حيوية، مشيرة إلى وفاة جميع الركاب بما فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.