روسيا تواصل تقدمها في خاركيف.. وأوكرانيا تفعّل المزيد من الطائرات المسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تتقدم في مقاطعة خاركيف، وأنها كبدت الجيش الأوكراني 1800 قتيل من الجنود، خلال 24 ساعة، ودوّت صفارات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية، واعترضت الدفاعات الجوية الروسية ودمّرت 9 صواريخ "أتاكمس" أميركية، و61 مسيّرة الليلة قبل الماضية، بينما هاجمت مسيّرات أوكرانية مصفاة للنفط في كوبان، ومطاراً عسكرياً روسياً.

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وذكرت الوزارة الروسية، أمس الأحد، أن قواتها تواصل التقدم على محور خاركيف، وقالت إن قواتها هزمت اللواءين الميكانيكيين 24 و42 الأوكرانيين، ولواء الدفاع الجوي 125 في لوكيانتسي، وفيسيلي، ورادغوسبني، في منطقة خاركيف، فيما خسر الجيش الأوكراني ما مجموعه 1860 جندياً على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وأصابت تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 112 منطقة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 25 آخرون، في غارات جوية روسية بمنطقة خاركيف، في شمال شرق أوكرانيا. وأشاروا إلى مقتل خمسة أشخاص، وإصابة 16 آخرين في منطقة ترفيهية على مشارف خاركيف، في حين قُتل خمسة آخرون، وأصيب تسعة في وقت لاحق من اليوم في قريتين، بمنطقة كوبيانسك.

بعد هجوم، امس الأحد، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجدداً، حلفاءه الغربيين إلى إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي إضافية لحماية خاركيف ومدن أخرى. وقال "من شأن منظومتي صواريخ باتريوت في خاركيف إحداث فارق جوهري». وقال إن إمداد المدن الأخرى بمنظومات الدفاع الجوي والدعم الكافي للجنود على خط المواجهة سيضمن إلحاق الهزيمة بروسيا".

وأظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية دويّ صافرات الإنذار، مساء أمس الأول السبت، في 6 مقاطعات أوكرانية، معلنة عن حالة تأهب إزاء غارات جوية.

وتم إعلان حالة تأهب في مقاطعات تشيرنيغيف، وسومي، وخاركيف، وكيروفوغراد، وميكولاييف، وأوديسا. (الخليج)