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عربي-دولي

استنفار أمني في "تايوان" عشية تنصيب الرئيس الجديد

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:17
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عزز خفر السواحل في تايوان دورياته خلال عطلة نهاية الأسبوع في محيط الجزيرة مع رصد وجود إضافي للسفن الحربية الصينية، وفق ما أفادت مصادر رسمية أمس الأحد، عشية إقامة مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجزيرة لاي تشينغ-تي.
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وقالت إدارة خفر السواحل التايوانية، أمس الأحد، إنها أرسلت عناصرها للقيام "بدوريات طوال ساعات الليل والنهار» في محيط الجزر النائية الثلاثة الأساسية، أي كينمن وماتسو وبنغهو.
 
وأضافت أنها تقوم بدوريات"قوية لمراقبة الأهداف المشبوهة من كثب"، وذلك "بهدف ضمان أمن المنطقة البحرية وسلامة الحدود خلال حفل التنصيب".
 
وتزايدت التوترات بشأن كينمن في أعقاب انتخاب لاي الذي تعتبره الصين "انفصالياً خطراً"، رئيساً لتايوان في كانون الثاني.

وفي سياق متصل، رست سفينتان حربيتان صينيتان في كمبوديا في إطار أكبر مناورات عسكرية مشتركة>
ورست سفينة التدريبات الصينية تشي جي قوانغ وسفينة الإنزال جينغ قانغ شان في سيهانوكفيل في إطار مناورات بحرية وبرية تستمر 15 يوماً بمشاركة 760 عسكرياً صينياً ونحو 1300 عسكري و11 سفينة من الجانب الكمبودي. (الخليج)
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